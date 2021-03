Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg - Falscher Wasserwerker entwendet Bargeld aus Wohnung

Homberg (ots)

Tatzeit: 15.03.2021, 10:25 Uhr

Heute Morgen haben sich Trickbetrüger Zutritt zu einer Wohnung in der Hugo-Brunner-Straße verschafft und 100,- Euro Bargeld gestohlen.

Gegen 10:25 Uhr klingelte ein fremder Mann bei einem 89-jährigen Rentner und gab sich als Wasserwerker aus, der die Wasserqualität testen wollte. Während der Mann den Rentner ablenkte, schlich sich eine zweite Person in die Wohnung, entwendete 100,- Euro Bargeld und riss das Telefonkabel heraus.

Der 89-Jährige beschreibt den vermeintlichen Wasserwerker wie folgt:

ca. 35 Jahre alt, schwarze kurze Haare, südländisches Aussehen, trug eine Arbeitsjacke mit gelben Neonstreifen und einen Mund-Nasen-Schutz.

Damit sie nicht Opfer von falschen Handwerkern werden rät die Polizei:

- Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnräume. Wenn Handwerker Arbeiten bei Ihnen ausführen möchten, dann bitten Sie um eine vorherige Terminabsprache und nehmen Sie sich an dem Termin einen Vertrauten hinzu, damit Sie nicht alleine in der Wohnung sind.

- Öffnen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür nicht ohne zu wissen, wer vor der Tür steht. Führen Sie Gespräche im Zweifel nur per Gegensprechanlage oder nutzen Sie spezielle Türsicherungen, die es erlauben die Tür nur einen Spalt weit zu öffnen. Auch wenn es unhöflich erscheinen mag, nutzen Sie diese Möglichkeiten, um sich Sicherheit zu verschaffen.

- Das Anliegen der Polizei richtet sich vor allem auch an Angehörige von Seniorinnen und Senioren. Bitte reden Sie mit den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern über solche Betrugsmaschen. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für solche Situationen zur Verfügung, hinterlegen Sie Ihre Telefonnummer und machen Sie den Seniorinnen und Senioren klar, dass Sie im Zweifel jederzeit ohne schlechtes Gewissen die Polizei über den Notruf 110 erreichen können."

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell