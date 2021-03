Polizei Homberg

POL-HR: Morschen-Altmorschen - Einfamilienhaus mit Farbe beschädigt

Homberg (ots)

Tatzeit: 12.03.2021, 23:30 Uhr bis 13.03.2021, 07:30 Uhr

In der Elzestraße haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitag auf Samstag ein Einfamilienhaus mit Farbe beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro verursacht.

Die Täter betraten das Grundstück und beschmierten die Fassade, ein heruntergelassenes Rollo und die Hofeinfahrt mit dunkelroter und weißer Farbe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell