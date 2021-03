Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Großenenglis - Unbekannte setzen Grillhütte in Brand

Homberg (ots)

Tatzeit: 12.03.2021, 22:55 Uhr

Am Freitagabend haben unbekannte Täter eine Grillhütte in der Straße "Am Heiligengarten" in Brand gesetzt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro verursacht.

Die Täter stapelten vor der Eingangstür der Grillhütte Holz auf. Anschließend entzündeten sie den Holzstapel, sodass die Grillhütte im weiteren Verlauf Feuer fing und brannte. Die umliegenden alarmierten Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Die Homberger Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

