Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Pkw-Fahrer mit Backstein verletzt

Homberg (ots)

Tatzeit: 13.03.2021, 14:40 Uhr

In der Webergasse hat am Samstagnachmittag ein 44-Jähriger Homberger einen fahrenden Pkw mit Backsteinen beworfen und dabei den 38-jährigen Pkw-Fahrer verletzt.

Der 38-jährige Pkw-Fahrer aus Homberg fuhr mit seiner Ehefrau mit seinem blauen Pkw, Renault Scenic die Webergasse hinauf. In Höhe "Enge Gasse" kam plötzlich der 44-Jährige auf die Straße gelaufen und bewarf den Pkw mit mehreren Backsteinen. Hierbei wurde die Windschutzscheibe und die Seitenscheibe der Fahrertür zerstört. Ein Backstein hatte den Fahrer an der linken Körperseite getroffen. Er stieg mit seiner Ehefrau aus und flüchtete in Richtung "Am Holzhäuser Tor". Der 38-Jährige wurde zunächst im Rettungstransportwagen versorgt und anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Die Polizei in Homberg ermittelt nun gegen den 44-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

