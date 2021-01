Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfall auf der Viehbachtalstraße

WuppertalWuppertal (ots)

Solingen - Am 04.01.2021, um 15:15 Uhr, kam es auf der Viehbachtalstraße zu einem Alleinunfall eines PKW. Eine 22-jährige Solingerin war in einem Honda Civic auf der Viehbachtalstraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als sie an der Anschlussstelle Mangenberg aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und mit dem Wagen in die Leitplanke einschlug. Die Frau wurde rettungsdienstlich behandelt und schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Anschlussstelle wurde für circa zwei Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell