POL-HR: Bad Zwesten - Unbekannter Täter schlägt 20-Jährigen mit Bierflasche

Homberg (ots)

Tatzeit: 13.03.2021, 23:25 Uhr

Am Samstagabend hat eine unbekannte Person in der Straße "Im Bodenfeld" einen 20-Jährigen mit einer Bierflasche am Kopf verletzt.

Nach Angaben einer Zeugin hatten sich mehrere Jugendliche in einer Halle zum Feiern getroffen. Im Laufe der Feier wurde der 20-Jährige aus Wesseling von einer unbekannten Person mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Beim Eintreffen der Polizei waren nur noch die Zeugin und das Opfer in der Halle. Der 20-Jährige war stark alkoholisiert und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen den unbekannten Täter ermittelt nun die Fritzlarer Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

