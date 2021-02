Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit Linienbus, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

In Baden-Baden kam es am Donnerstag auf der Lange Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts zu einem Unfall mit einem Linienbus. Gegen 19.25 Uhr verlangsamte der Busfahrer seine Fahrt vor einer dortigen Haltestelle und wurde dabei trotz durchgezogener Linie von zwei unbekannten Autofahrern überholt. Da keine Fahrgäste ein oder aussteigen wollten, rollte der Linienbus weiter in Richtung der Rot anzeigenden Lichtzeichenanlage der Einmündung Lange Straße/Leopoldstraße, als ein weiterer Pkw zum Überholen ansetzte. Dem unbekannten Fahrzeugführer gelang es nicht vor den Bus einzuscheren, da der Abstand zu den bereits davor wartenden Autos zu gering war, so dass der helle, zweitürige Kleinwagen mit seiner rechten Fahrzeugseite die vordere linke Ecke des Busses streifte. Der Unbekannte benötigte zwei Versuche um sein Fahrzeug von dem Bus zu lösen. Ohne sich um den verursachten Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr nach rechts in die Leopoldstraße davon. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegen.

