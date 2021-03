Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Schlierbach - Rucksack aus Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 12.03.2021, 17:00 Uhr bis 13.03.2021, 11:00 Uhr

In der Zeit von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in der Straße "Am Heinberg" aus einem Pkw einen Rucksack mit Geldbörse und EC-Karten gestohlen.

Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren weißen Pkw, Fiat Panda, am Freitagabend vor ihrem Wohnhaus abgestellt. Als sie am Samstagmorgen zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass ihr Rucksack von der Rücksitzbank entwendet wurde. In dem Rucksack befand sich ihre braune Damengeldbörse mit 50,- Euro Bargeld, EC-Karten und diversen Ausweisen. Die aufnehmenden Homberger Beamten konnten keine Aufbruchspuren am Pkw feststellen. Mit der gestohlenen Bankkarte gelang es den Tätern anschließend, mehrere Einkäufe im Wert von insgesamt ca. 100,- Euro zu tätigen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell