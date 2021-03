Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Versuchter Wohnhauseinbruch

Homberg (ots)

Neukirchen

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 17.03.2021, 12:00 Uhr bis 20:25 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Wohnhauseinbruch im Siebenbürgener Weg. In der Zeit von gestern Mittag bis zum Abend versuchten die Täter die hölzerne Hauseingangstür mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Hierbei verzog sich die Tür und wurde durch das Werkzeug beschädigt. Den Tätern gelang es nicht die Haustür aufzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

