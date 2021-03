Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Brand von 200 Rundballen Stroh - Kriminalpolizei ermittelt

Homberg (ots)

Guxhagen

Brand von Strohballen Brandzeit: 20.03.2021, 04:13 Uhr Am Samstagmorgen brannten in der Feldgemarkung, direkt an der Zufahrt zur Ederbrücke, 200 Rundballen Stroh. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beträgt 10.000,- Euro. Direkt an der Zufahrt Ederbrücke, neben der L 3221, waren 200 Strohballen in der Feldgemarkung abgelagert worden. Die Strohballen waren mittels Fließ vor Witterungseinflüssen geschützt worden. Die rundballen wurde vermutlich von unbekannten Tätern angezündet. Die alarmierte Feuerwehr ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell