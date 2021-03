Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Unshausen: GPS-Empfänger von zwei Schleppern gestohlen

Homberg (ots)

Wabern-Unshausen

Diebstahl von GPS-Geräten Tatzeit: 19.03.2021, 17:00 Uhr bis 20.03.2021, 17:00 Uhr In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag stahlen unbekannte Täter zwei GPS-Empfangsgeräte für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Täter gelangen auf nicht bekannte Weise in eine Maschinenhalle in der Efzestraße und demontierten dort an zwei Schleppern die GPS-Empfänger von den Fahrzeugdächern. Mit der Beute im Wert von 12.000,- Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei den GPS-Empfängern handelt es sich die Modelle John Deere SF 6.000. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

