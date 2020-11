Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Cochem von Freitag, 27.11.2020, bis Sonntag, 29.11.2020

CochemCochem (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht auf der L 200, Gemarkung Senheim

Am Freitag, 27.11.2020, fuhr auf der L 200, in der Gemarkung Senheim, ein grüner Transporter von Grenderich in Richtung Beilstein. Ihm kam ein vermutlich weißer Mercedes Vito entgegen. Der Fahrzeugführer des Entgegenkommenden sei ziemlich mittig gefahren. Der Fahrzeugführer des grünen Transporters wich ins Bankett aus und es kam zu einer Kollision mit seinem linkem Außenspiegel, der dabei beschädigt wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit Flucht in Klotten

In der Zeit vom 08.11.2020, bis 21.11.2020, stieß in der Untere Brühlstraße in Klotten, ein fremdes Fahrzeug gegen eine Stützmauer, beschädigte diese und entfernt sich von der Unfallstelle.

Fahrraddiebstahl in Ediger-Eller

In der Zeit vom 13.11.2020, bis 20.11.2020, wurde aus einem Gewerbegebäude Am Kellerborn in Ediger-Eller, ein neuwertiges schwarz/weiß/rotes Hai Bike Pedelec SDURO, im Wert von fast 3.000,-- EUR, entwendet.

Raub in Cochem

An Freitagabend, 27.11.2020, nach ca. 23.00 Uhr, kam es in einer Wohnung, in der Ellerer Straße in Cochem, zu einem Raub. Ein 51 und ein 39 Jahre alter Mann tranken in der Wohnung Schnaps. Plötzlich soll der 51jährige den 39jährige an die Stirn geschlagen und seine Geldbörse an sich genommen und dabei 100,-- EUR bis 120,-- EUR entnommen haben. Weiterhin soll der 51jährige versucht haben, die Uhr und einen Ring zu entreißen. Der 51jährige soll einen Schlag mit der Faust gegen sein linkes Auge bekommen haben. Beide Männer standen merklich unter Alkoholeinfluss.

Betrug durch falschen Kreissparkassenmitarbeiter

Am Samstagnachmittag, 28.11.2020, wurde ein 63 Jahre alte Mann aus einer Ortschaft im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Cochem, von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Kreissparkasse angerufen. Dieser hatte ihn unter einem Vorwand gebeten, TAN Nummern auf seinem TAN Generator zu generieren und diese durchzugeben. Nachdem er dem Anrufer Nummern durchgegeben hatte, stellte der Geschädigte dann fest, dass von seinem Konto Abbuchungen, insgesamt ein mittlerer fünfstelliger Betrag, vorgenommen wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0

E-Mail: poststelle.picochem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell