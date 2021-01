Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Pfalzgrafenstraße - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Freitagmittag, den 08.01.2021, kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr, in der Pfalzgrafenstraße, in Ludwigshafen am Rhein, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei hatte eine 39-jährige Frau, aus Ludwigshafen, ihr Auto am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Im Anschluss versuchte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Parklücke davor einzuparken, wobei dieser den linken Radkasten am geparkten Fahrzeug der 39-jährigen Ludwigshafenerin touchierte. Die Fahrerin / der Fahrer flüchtete im Anschluss an den Verkehrsunfall von der Örtlichkeit. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug der Geschädigten ein Kratzschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zur Person des/der Fahrzeugführers/-in, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

