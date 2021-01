Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08:20 Uhr wurde eine Radfahrerin in der Yorckstraße durch einen Autofahrer gefährdet. Der Autofahrer sei an der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke über eine rote Ampel gefahren und sei fast mit der Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Der Unfall sei nur durch starkes Abbremsen der Radfahrerin verhindert worden. Der Vorfall sei durch mehrere Zeugen beobachtet worden, welche zum Teil auch einen kurzen Wortwechsel mit dem Autofahrer hatten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell