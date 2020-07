Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Falsche Polizisten zocken Seniorenpaar ab

Verden. Üblen Betrügern ist es bereits in der vergangenen Woche gelungen, ein in Verden wohnendes Seniorenehepaar abzuzocken. Am Mittwoch, 24. Juni, meldete sich ein falscher Polizist telefonisch bei dem älteren Paar, das an der Borsteler Dorfstraße wohnt. Der vermeintliche Beamte teilte mit, dass sich eine kriminelle Bande mit einem Bankangestellten zusammengetan hätte, weshalb nun die Ersparnisse des Paares auf der Bank in Gefahr seien. Aufgeschreckt fuhren die Getäuschten daraufhin zur Bank und holten Bargeld und Schmuck aus einem Schließfach, um es anschließend gegen 16 Uhr an die vermeintlichen Polizisten auszuhändigen. Am darauffolgenden Donnerstag übergaben die Geschädigten gegen 15:30 Uhr ein weiteres Mal Bargeld an die Betrüger, da sie leider dachten, dass die Ersparnisse hier in Sicherheit seien. Letztlich erlangten die Täter insgesamt Bargeld von rund 16.000 Euro sowie wertvollen Schmuck.

Der Abholer der Wertgegenstände am Mittwoch wird als etwa 20 Jahre alter Mann beschrieben, der mit 160-170 cm eher klein und schlank war. Bekleidet war er mit einer weißen Schirmmütze, einem weißen T-Shirt und dunkler Hose. Er trug einen grünlichen Rucksack bei sich. Der Abholer am Donnerstag war ein etwa 30 Jahre alter Mann, ca. 175 cm groß und schlank. Er hatte dunkle kurze Haare, trug eine dunkle Schirmmütze, eine dunkle Weste und eine dunkle Hose. Beide Abholer trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise zu den zwei Tätern im Umfeld der Borsteler Dorfstraße und Veern Diek nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Leider ist diese Tat kein Einzelfall, weder in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz noch im überregionalen Raum. Immer wieder registriert die Polizei in den Landkreisen Verden und Osterholz derartige Taten, häufig zum Nachteil älterer Menschen. Meist bleibt es beim Versuch, weil die Angerufenen rechtzeitig bemerken, dass Betrüger auf der anderen Seite der Leitung sind. In den allermeisten Fällen reagieren die Angerufenen genau richtig: Sie legen einfach auf!

Auseinandersetzung in Klein Hutbergen

Verden/Klein Hutbergen. Am Donnerstagabend kam es auf einer Baustelle in Klein Hutbergen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, woraufhin die Polizei Verden mehrfach anrücken mussten. Gegen 17:20 Uhr mussten die Beamten zum ersten Mal in den Ziegeleiweg fahren. Aus unbekannten Gründen soll ein Mann versucht haben, seinem Kontrahenten eine Kopfnuss zu versetzen. Gegen 18:20 Uhr folgte der zweite Einsatz für die Beamten an derselben Örtlichkeit, da es zu einer Bedrohung und Körperverletzung gekommen sein soll. Der dritte und letzte Einsatz für die Polizei Verden folgte um 19 Uhr im Klein Hutberger Weg, weil ein Mann mit einem Baseballschläger auf den Pkw eines Kontrahenten geschlagen haben soll. Alle drei Taten stehen in einem Zusammenhang. Letztlich konnten die Beamten der Polizei Verden die Lage durch Platzverweise und Gefährderansprachen beruhigen, zu weiteren Einsätzen kam es folglich nicht. Gegen vier Männer im Alter von 38 - 52 Jahre wurden Strafverfahren eingeleitet.

Tasche entrissen

Langwedel/Etelsen. Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr einem 14-jährigen Mädchen Am Etelser Bahnhof die Tasche entrissen. Sie näherten sich der Jugendlichen von hinten, nahmen die auffällige Milka-Tasche an sich und liefen davon. Unweit des Tatorts fand die 14-Jährige ihre Tasche wieder, Diebesgut wurde aus der Tasche nicht entnommen. Von den unbekannten Tätern liegt eine Beschreibung vor. Demnach handelt es sich um zwei etwa 15 bis 16 Jahre alte Jugendliche, von denen einer hell-, der andere dunkelhäutig ist. Die Polizeistation Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf das Duo geben können, sich unter 04232/7617 zu melden.

83-Jährige verletzt

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Oyterdamm wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr eine 83-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr den Oyterdamm in Richtung Oyten und musste verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 83-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Mit einem Rettungswagen wurde die Skoda-Fahrerin in ein Krankenhaus gefahren, die 56-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden an den Pkw beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Falscher Wasserwerker an der Hauptstraße

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag trieb ein falscher Wasserwerker an der Hauptstraße sein Unwesen. Der Unbekannte klingelte gegen 11 Uhr an der Haustür einer 77-Jährigen und gab vor, dass in dem Haus der Frau Wasserproben genommen werden müssten. Während er die Frau bat, im Bad das Wasser laufen zu lassen, entwendete der Dieb im Nebenraum Bargeld. Als der Täter verschwunden war, fiel der Geschädigten der Diebstahl auf. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann, der eine grünorangene Weste trug. Er war etwa 175 cm groß und kräftig. Hinweise zu dem Trickdieb nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Einbruch in Tankstelle

Ritterhude/Ihlpohl. In eine Tankstelle an der Ihlpohler Heerstraße sind in der Nacht auf Freitag unbekannte Täter eingebrochen. Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten sie kurz vor 2 Uhr die Schiebetür zur Tankstelle auf und stahlen im Innenraum diverse Zigarettenstangen. Mit der Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

VW T5 gestohlen

Osterholz-Scharmbeck/Scharmbeckstotel. In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter einen VW T5 entwendet, der auf dem Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße geparkt war. Von dem roten Transporter fehlt seitdem jede Spur. Hinweise möglicher Zeugen zum Fahrzeug sowie zu verdächtigen Beobachtungen in Scharmbeckstotel nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

VW T6 entwendet

Worpswede/Neu St. Jürgen. Am Kniependamm haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag einen VW T6 entwendet. Die Diebe stahlen den roten Multivan mit Bremer Kennzeichen aus einem Doppelcarport, dabei ist derzeit unklar, wie sie den hochwertigen Van starten konnten. Das Polizeikommissariat Osterholz (Telefon 04791/3070) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls.

