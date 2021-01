Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Bierflasche Heckscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-EdigheimLudwigshafen-Edigheim (ots)

In der Nacht vom 07.01.2021 auf den 08.01.2021 zwischen 21:00 Uhr und 06:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter mit einer Bierflasche die Heckscheibe eines geparkten VW Touran in der Jakob-Scheller-Straße in Edigheim ein. Die Bierflasche wurde im Kofferraum zurückgelassen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

