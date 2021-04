Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, B1 - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Klein Escherde) - (jb) Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person kam es am Freitag gg. 15.35 Uhr auf der B1, in Höhe Klein Escherde. Nach Angaben der Beteiligten befuhr ein 37-jähriger Nordstemmer mit seinem VW die B1 aus Richtung Nordstemmen. In Höhe Klein Escherde übersieht er den verkehrsbedingt langsam, in gleiche Richtung fahrenden Seat einer 25-jährigen Frau aus Elze und fährt auf den Pkw auf. Der Seat wird noch gegen den davor fahrenden VW einer 23-jährigen Elzerin geschoben. Durch den Aufprall erleidet die 25-jährige Frau leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500EUR.

