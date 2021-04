Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Fahrzeugaufbruch eines hochwertigen SUV - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (17.04.2021) wurde in der Straße "Zur Heidmühle" ein Fahrzeug aufgebrochen und ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein Fahrzeughalter seinen hochwertigen Mercedes Benz in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnanschrift.

Unbekannte Täter öffneten das Fahrzeug und demontierten die vordere Bremsanlage und entwendeten u. a. das Navigationssystem und weitere Bauteile des Innenraums.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer in der Zeit von Freitag, 16.04.2021, 22:00 Uhr bis Samstag, 17.04.2021 Uhr, 09:20 Uhr im Umfeld des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Elmshorn unter der Telefonnummer 04121 - 803 - 0 zu melden.

