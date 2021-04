Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Brennender Pkw - Polizei geht von einem technischen Defekt aus

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (17.04.2021) ist es in den frühen Morgenstunden in der Rathausallee zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

Um 03:36 Uhr bemerkten Anwohner einen brennenden Opel Corsa und verständigten die Polizei.

Die Löscharbeiten wurden durch die FFW Friedrichsgabe vorgenommen. Zur Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Zur Brandursache können keine Auskünfte genannt werden. Derzeitig wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Zur Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell