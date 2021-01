Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Spülmaschine gerät in Brand

Ca. 10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand im Schlossbezirk.

Ulm (ots)

Ein technischer Defekt an einer Spülmaschine führte am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr zu einem Brand in einem Aufenthaltsraum. Ca. 50 Feuerwehrleute aus Ochsenhausen, Erolzheim und Reinstetten rückten zur Brandbekämpfung an. Sie hatten das Feuer schnell gelöscht. Trotzdem entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Wehrmänner brachten vorsorglich auch Pferde in Sicherheit, deren Stallungen sich im selben Gebäude wie der Aufenthaltsraum befanden. Die Tiere blieben alle unverletzt, wie auch die Einsatzkräfte und Helfer.

