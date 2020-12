Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erneut Fiat 500 entwendet

GronauGronau (ots)

Anfang Dezember stahlen Unbekannte einen Fiat 500 auf einem Parkplatz an der Ochtruper Straße in Gronau. Am Dienstag schlugen Täter wieder in Gronau zu. Zwischen 13.30 und 14.00 Uhr entwendeten sie einen grauen Fiat 500 mit den Kennzeichen AH-SN88 von einem Verbrauchermarktparkplatz an der Overdinkelstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Das sind aber nicht die einzigen Fälle von Diebstählen dieser Kleinwagen der Marke Fiat. In grenznahen Raum zu den Niederlanden kam es zu weiteren Taten in der Grafschaft Bentheim und im Emsland. Auch weiter südlich, im Kreis Heinsberg, im Rhein-Kreis Neuss sowie im Kreis Wesel, hatten es Autodiebe in den vergangenen Monaten ebenfalls auf diese Fahrzeuge abgesehen. Ob die Diebstähle einem Täter oder einer Tätergruppe zuzuordnen sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Auffällig ist, dass regelmäßig Fiat 500 entwendet werden, und das zur Tageszeit an zum Teil belebten Orten. Dieses spricht für eine Tatausführung mittels technischer Einrichtungen, die die Wegfahrsperre und Schließeinrichtung der Fahrzeuge ausschaltet beziehungsweise manipuliert. Um es den Autodieben schwerer zu machen, empfiehlt die Polizei den Einsatz von mechanischen Wegfahrsperren.

