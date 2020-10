Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fiat 500 Abarth gestohlen

Geilenkirchen-GillrathGeilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Mittwochabend, 28. Oktober, um 23.30 Uhr, hörte der 55-jähriger Besitzer eines blauen Pkw Fiat 500 Abarth, wie sein Fahrzeug, das in der Einfahrt seines Hauses an der Kreisbahnstraße parkte, gestartet wurde. Als er nach dem Rechten sah musste er feststellen, dass unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug auf der Kreisbahnstraße in Richtung Geilenkirchen-Teveren davonfuhren. Am Pkw waren Kennzeichen aus Geilenkirchen (GK-) angebracht.

