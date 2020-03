Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim: Schaden an Audi A 4 angerichtet und geflüchtet

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schaden von 2.000 Euro verursachte ein bislang nicht bekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montagvormittag, 10.30 Uhr an einem auf dem Parkplatz in der Schlossstraße abgestellten Audi A 4. Ohne sich weiter um die Angelegenheit zu kümmern, machte sich der Verursacher "aus dem Staub". Die Beamten des Polizeireviers Ladenburg ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen Hinweise zum Flüchtigen unter Tel.: 06203/9305-0 entgegen.

