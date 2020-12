Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Vor der Fahrt Drogen konsumiert

GescherGescher (ots)

Mit der Untersagung der Weiterfahrt, einer Blutentnahme und einem Strafverfahren endete für einen 20-Jährigen in Gescher eine Autofahrt. Polizeibeamte hielten den Mann auf der Stadtlohner Straße am Dienstagmorgen an. Auf den aus dem Fahrzeuginneren wahrnehmbaren Marihuanageruch angesprochen gab der Autofahrer an, vor mehreren Monaten Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest schlug positiv auf den Cannabiswirkstoff THC an. Daraufhin korrigierte der 20-Jährige seine Angaben dahingehend, dass er am Vorabend "geraucht" habe. Zur exakten Feststellung des Drogenkonsums entnahm ein Arzt Blut.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell