Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheibe des Euregio-Gymnasiums eingeworfen

Bocholt (ots)

Ein Anwohner der Straße Hohe Giethorst hörte am Freitagabend gegen 20.00 Uhr mehrere grölende Jugendliche auf dem Schulhof des Euregio-Gymnasiums und kurz darauf einen Knall. Er sah nach dem Rechten und stellte fest, dass reine Fensterscheibe mit einer Flasche eingeworfen worden war. Die Täter hatten sich bereits entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

