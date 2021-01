Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt im Bereich der Parkanlage Heroldwiese in Dortmund

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am 24.01.2021, gegen 01.10 Uhr, wurde ein 19-jähriger Algerier in der Parkanlage Heroldwiese an der Straße Oestermärsch von vier Männern angegriffen und durch Messerstiche schwer verletzt. Das Opfer musste im Krankenhaus notoperiert werden. Es besteht noch immer akute Lebensgefahr.

Die Polizei Dortmund richtete eine Mordkommission ein.

Zeugen können die Tätergruppe, die vom Tatort aus über die Straße Oestermärsch Richtung Innenstadt flüchtete, wie folgt beschreiben:

männlich, Bartträger, kurze schwarze Haare, 175 bis 180 cm groß, 25 - 35 Jahre alt, Südländer

- ein Tatverdächtiger habe eine schwarze Weste, darunter ein weißes Kapuzenshirt, eine dunkle Mütze und eine Jogginghose getragen; diese Person soll eine Machete mitgeführt haben

- ein weiterer Tatverdächtiger habe eine dunkle Windjacke und eine blaue Jeanshose getragen; diese Person soll ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 30 cm mitgeführt haben

Die Täter sollen libanesisches Arabisch gesprochen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der bei der Kriminalwache Dortmund, Tel.: 0231-132-7441, zu melden.

Weitere Auskünfte erteilt der sachbearbeitende Staatsanwalt, Herr Dombert, unter den Telefonnummern 0231-926-26102 und 0172-3752758.

