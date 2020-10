Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-jähriger mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-WestStuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.10.2020) einen 14 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Waren gestohlen und einen Mitarbeiter anschließend mit einem Messer bedroht zu haben. Der 14-Jährige betrat gegen 20.45 Uhr gemeinsam mit drei ebenfalls 14-jährigen Freunden einen Supermarkt an der Rückertstraße. Er steckte mutmaßlich eine Chipsdose in seine Sporttasche und wollte den Kassenbereich passieren ohne die Ware zu bezahlen. Ein 32-jähriger Mitarbeiter, der den Jugendlichen bei der Tat beobachtet hatte, sprach ihn und seine Freunde daraufhin an. Während seine Begleiter den Inhalt ihrer Taschen offenbarten, ging der 14-Jährige weiter in Richtung Ausgang. Der Mitarbeiter hielt ihn deshalb an seiner Tasche fest, woraufhin der Jugendliche plötzlich ein Messer hervorgezogen und dem 32-Jährigen entgegengehalten haben soll. Der Mitarbeiter reagierte sofort und entwaffnete den jungen Mann. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 14-Jährigen anschließend fest. Bei einer Überprüfung seiner Tasche fanden die Beamten mehrere Chips- und Keks-Packungen sowie eine Dose Cola im Gesamtwert von rund 15 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den Jugendlichen in die Obhut seiner Eltern.

