POL-S: Nach mehreren Beschädigungen Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (29.10.2020) eine Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts am Flamingoweg beschädigt. Die Beamten entdeckten gegen 03.00 Uhr die gesprungene Fensterscheibe. Offenbar hatten die Täter das Schaufenster mit einem noch unbekannten Gegenstand beschädigt. Darüber hinaus kam es in der Nacht zu weiteren Vorkommnissen. Mutmaßlich warfen die Täter verschiedene Gegenstände von einer Brücke auf die Fahrbahn der Marabustraße. Verkehrsteilnehmer wurden dadurch offenbar nicht gefährdet. Gegen 04.10 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand auf einer Grünfläche hinter einem Wartehäuschen an der Haltestelle Alpseeweg. Es gelang den Beamten, den Brand selbstständig zu löschen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamten und Beamtinnen des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

