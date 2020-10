Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Rauchentwicklung in Küche

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Aus bislang unklarer Ursache kam es am Dienstag gegen 10:00 Uhr zu einer kurzzeitigen starken Rauchentwicklung und einer leichten Flammenbildung in der Küche eines Wohnhauses im Fliederweg in Rußheim. Die Anwohnerin konnte die Löscharbeiten selbstständig durchführen. Vorsorgehalber wurde die betroffene Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

