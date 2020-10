Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Aufgefahren

Kappelrodeck (ots)

Eine 30-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr die L87 von Achern kommend in Fahrtrichtung Ottenhöfen. Vermutlich bemerkte sie nicht, dass eine vor ihr fahrende Ford-Fahrerin ihre Geschwindigkeit aufgrund eines davor langsam fahrenden Traktors verringern musste und fuhr auf den Pkw auf. Bei dem Aufprall blieb die Unfallverursacherin unverletzt, während die 25-jährige Fahrzeuglenkerin leichte Verletzungen davontrug. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

/ph

