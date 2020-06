Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Firmengebäude - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 03.06.2020 - Glinde

Am Mittwochmorgen kam es in Glinde zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Nach dem derzeitigen Ermittlungstand suchten gegen 03:55 Uhr unbekannte Täter das Firmengebäude in der Berliner Straße auf. Sie drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Objekt ein.

Genaue Angaben zu möglichen Stehlgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat zur Tatzeit in Glinde, im Bereich der Berliner Straße oder der näheren Umgebung eine oder mehrere verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0.

