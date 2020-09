Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bootshavarie aufgeklärt

Edenkoben (ots)

Mit schlechtem Gewissen erschienen gestern Abend (22.09.2020, 19 Uhr) zwei 24 Jahre alte Männer und eine gleichaltrige Frau auf der Dienststelle und gaben an, die Verursacher der Bootshavarie am Hilschweiher gewesen zu sein (wir berichteten bereits am 20.09.2020). In "Weinlaune" war man am vergangenen Wochenende im Weiher schwimmen gewesen, als man auf die Idee kam, das Boot zu nutzen. Da alle Drei auf der gleichen Seite des Bootes einsteigen wollten, kenterte dieses, wobei der Bootskörper mit Wasser volllief und anschließend unterging. Gott sei Dank kam niemand zu Schaden. Wegen einer versuchten Sachbeschädigung müssen sich die Drei verantworten.

