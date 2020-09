Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw gerät auf Hebebühne in Brand

Bad Bergzabern (ots)

Am 21.09.2020 geriet gegen 09:30 Uhr ein Pkw auf der Hebebühne einer Autowerkstatt in der Sudetenstraße in Bad Bergzabern in Brand. Durch den Brand wurde das Dachgebälk der Halle in Mitleidenschaft gezogen, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Landau ein Brandsachverständiger beauftragt, der den Brandort gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalinspektion Landau untersuchte. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt am Fahrzeug ermittelt werden.

