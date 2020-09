POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Polizeidirektion Landau

Am gestrigen Dienstag, 22.09.2020, wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bei mehreren Verkehrskontrollen mehrere Verkehrsteilnehmer beanstandet. Bei Kontrollen in Bad Bergzabern am Ludwigplatz und am Ortseingang in Oberhausen wurden bei Geschwindigkeitskontrollen drei Verkehrsteilnehmer beanstandet. Acht Verkehrsteilnehmer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, vier Verkehrsteilnehmer hatten vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände nicht dabei und müssen diese bei der Polizei vorzeigen.

