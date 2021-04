Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am heutigen Morgen, 26.04.2021, kam es in der Dammstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Einer von ihnen wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun den zweiten Radfahrer, dessen Identität bisher nicht bekannt ist.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge befuhr ein 17-jähriger Hildesheimer, gegen 07:40 Uhr, mit einem Fahrrad die Dammstraße in Richtung Schuhstraße. Etwa in Höhe des Roemer- und Pelizaeus-Museums wurde er rechts von einem anderen Radfahrer überholt. Dabei verkeilten sich die Lenker ineinander und beide Männer kamen zu Fall. Der Überholende erkundigte sich anschließend nach dem Wohlergehen des 17-jährigen. Nachdem dieser zunächst angab, dass alles in Ordnung sei, setzte der anderen Mann seine Fahrt fort.

Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass der 17-jährige leichte Verletzungen davontrug und sein Fahrrad beschädigt wurde.

Der andere Unfallbeteiligte soll dunkle Haare, einen Mittelscheitel und einen grauen Bart haben. Er war mit einem älteren, grauen Fahrrad unterwegs.

Die Polizei bittet den unbekannten Radfahrer selbst oder eventuelle Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell