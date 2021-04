Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnungsbrand in Lübbecke

Lübbecke-Innenstadt (ots)

Am Ostersonntag kam es in den Abendstunden in der Lübbecker Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand. Gegen 22 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand gemeldet. Die eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Alle Bewohner konnten zuvor das Gebäude verlassen. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung kamen mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Das gesamte Gebäude war aufgrund der Rauchgase anschließend nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohner konnten des Nachts ihre Wohnungen nicht wieder betreten und kümmerten sich selbstständig um eine Unterkunft. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen dauern an.

