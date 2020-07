Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid/Rheinisch-Bergischer Kreis - "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" - Polizei, Verkehrswacht und Stadtverwaltung Burscheid appellieren an gegenseitige Rücksichtnahme

Burscheid/Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Burscheid und der Polizei RheinBerg

Seit der Eröffnung im April 2012 erfreut sich der Panorama-Radweg Balkantrasse zunehmender Beliebtheit und wird von Jung und Alt gerne genutzt. Die wichtige Verbindung zwischen Burscheid und Hilgen sowie in die Nachbarstädte Wermelskirchen, Remscheid und Leverkusen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Radfahrer, Spaziergänger, Hundebesitzer, Inline-Skater, Jogger und viele mehr nutzen gerade in den Sommermonaten verstärkt die ehemalige Bahntrasse abseits der vielbefahrenen Straßen für ihr ganz persönliches Freizeitvergnügen oder schlicht für den Weg zur Arbeit, zur Schule und zum Kindergarten.

Polizei wirbt am 7. und 16. Juli für gutes Miteinander

Unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse, aber sicher" werben die Verkehrssicherheitsberater der hiesigen Kreispolizei im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne mit der Verkehrswacht an zwei Tagen auch in Burscheid für ein gutes Miteinander. Jeweils von 9:00 bis 15:00 Uhr positionieren sich die Berater direkt an der Radtrasse zwischen Trasse und dem städtischen Parkplatz Montanusstraße, um mit Trassennutzern ins Gespräch zu kommen - natürlich unter Einhaltung der allgemeinen Corona-Abstands- und Hygieneregeln. Besonderes Thema bei den diesjährigen Aktionstagen ist die Verkehrssicherheit, wozu auch das Tragen eines Schutzhelmes und gut sichtbare Kleidung gehören.

Gegenseitige Rücksichtnahme ist wichtig

Die zunehmende und vielfältige Nutzung der Balkantrasse ist eine Herausforderung, die von allen ein gegenseitiges Rücksichtnehmen fordert. Besonders wichtig ist, dass alle Radwegnutzer ein positives Miteinander pflegen, um Konflikte zu vermeiden. Dazu gehört, dass die (Renn-)Radfahrer Rücksicht auf die Fußgänger nehmen, die Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Hunde aufsammeln, der Müll in die dafür vorgesehenen Mülleimer geworfen wird, die Fußgänger den Radfahrern genug Platz lassen etc.

Stadtverwaltung gibt Antworten auf die häufigsten Fragen zur Trassennutzung

Da es immer wieder zu Anfragen kommt, hat die Stadtverwaltung Burscheid Antworten auf die häufigsten Fragen zur Nutzung der Balkantrasse auf einem Info-Blatt zusammengestellt. Dieses steht im Internet unter www.burscheid.de zur Verfügung (Rubrik Tourismus & Freizeit/ Radfahren/ Panorama-Radweg Balkantrasse). (rb)

