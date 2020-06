Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag, 06.06.2020, gegen 10:00 Uhr, befuhr der 87-jährige Fahrer eines Pkw VW-Golf die Walter-Rathenau-Straße in Richtung Sielstraße. Unmittelbar nach dem Rathaus übersah er aufgrund der blendenden, tiefstehenden Sonne den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Renault Kastenwagen und fuhr auf diesen ungebremst auf. Der VW-Golf musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es wurde Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro verursacht. Es liefen Betriebsstoffe aus, die eine Aufreinigung der Fahrbahn erforderlich machten.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 06.06.2020, gegen 21:20 Uhr, befuhr die 53-jährige Fahrerin eines VW-Golf die B 212 aus Richtung Blexen kommend. An der "Hammerkreuzung" wollte sie nach links in die Atenser Allee einbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden, bevorrechtigten 26-jährigen Fahrer eines Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von ca. 6000 Euro verursacht wurde. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, 07.06.2020, um 06:58 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Opel-Corsa, in Rodenkirchen die Marktstraße in Richtung Lange Straße. Im Bereich kurz vor dem Bahnübergang, Zufahrt zum Bahnhof, kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit dem installierten Schutzelement zum Fußgängerweg zusammen. Der Pkw verkeilte sich in dem Zaunelement, so dass dieses später für die Fahrzeugbergung teilweise abgebaut werden musste. Durch den Anprall geriet der Opel im Bereich des Motorraumes in Brand. Ein anderer vorbeikommender Verkehrsteilnehmer konnte den Brand mittels mitgeführter Löschmittel ablöschen, so dass die Feuerwehr Rodenkirchen nur noch begrenzt eingreifen musste. An dem Opel wurde wirtschaftlicher Totalschaden verursacht. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 5500 Euro geschätzt. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden

