Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Stromschlag beim Abladen: 25-jähriger Mann verstorben

Porta Westfalica (ots)

Der bei einem Arbeitsunfall in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzte Mann (25) ist in einer Herzklinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der ebenfalls verletzte 45-jährige Lastwagenfahrer wird weiterhin in einem anderen Krankenhaus behandelt.

Wie bereits berichtet, war es am Donnerstag, 1. April, beim Abladen von Dünger am ehemaligen Kraftwerk Veltheim zu dem Unglück gekommen. Beim Hochfahren des unter einer 110000 Volt-Hochspannungsleitung stehenden Kippers durch den in seinem Führerhaus sitzenden Lkw-Fahrers kam es zu einem Lichtbogen. Währenddessen war der 25-Jährige an der Ladeklappe tätig. Der Mann kam unter Reanimation zunächst ins Klinikum nach Minden. Wenig später wurde er ins Herzzentrum nach Bad Oeynhausen verlegt.

