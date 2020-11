Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto streift Fußgängerin (16.11.2020)

ViIlingen-Schwenningen

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Fußgängerin bei einem Unfall gestern Abend gegen 18 Uhr in der Vockenhauser Straße. Eine 80-Jährige überquerte die Straße in Richtung eines großen Einkaufsmarktes und blieb wegen Verkehrs in der Mitte von vier Fahrbahnen auf einer Sperrfläche stehen. Um der Seniorin noch das Überqueren der beiden stadteinwärts führenden Fahrstreifen zu ermöglichen, hielt ein Autofahrer auf der linken Fahrspur an. Eine 37-jährige Dacia-Fahrerin fuhr rechts am haltenden Wagen vorbei und erfasste die Fußgängerin, die in diesem Moment vor das Auto trat. Die ältere Dame stürzte und verletzte sich leicht. An den Autos entstand kein Schaden.

