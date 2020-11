Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zu schnell um die Kurve - Unfall verursacht (16.11.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern gegen 16 Uhr an einer Einmündung ereignet hat. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer fuhr Orts auswärts auf der Allmendstraße und bog von der Vorfahrtsstraße nach rechts in die Straße "Auf dem Moos" ab. Da er zu schnell unterwegs war, brach sein Auto nach links aus und konnte vom jungen Fahrer nicht mehr kontrolliert werden. Der BMW stieß mit einem VW Golf eines 42-Jährigen zusammen, der vorschriftsmäßig an der Einmündung der Straße "Auf dem Moss" wartete. Beide Insassen blieben unverletzt.

