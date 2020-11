Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel/Lkrs. Konstanz) 17.11.2020 - Großbrand im Stadtgebiet Singen - altehrwürdige Scheffelhalle brennt bis auf die Grundmauern nieder

Singen am HohentwielSingen am Hohentwiel (ots)

Ein Schaden in Millionenhöhe ist bei einem Großbrand eines Veranstaltungsgebäudes am frühen Dienstagmorgen gegen 01.00 Uhr im Stadtgebiet von Singen entstanden. Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der unter Denkmalschutz stehenden, fast 100 Jahre alten Scheffelhalle, ein Feuer aus, welches sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Vollbrand entwickelte. Die Rauchsäule und der Feuerschein waren von weitem sichtbar. Beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz sowie bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises gingen deswegen eine Vielzahl von Notrufen ein. Trotz des beherzten Eingreifens der Feuerwehr Singen mit Teilortswehren und Unterstützung umliegender Wehren, welche mit einem Großaufgebot von 50 Feuerwehrkräften vor Ort waren, konnte ein vollständiges Abbrennen der Halle nicht verhindert werden. Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude durch Funkenflug zu verhindern. Personen kamen glücklicher Weise nicht zu schaden. Die Anwohner wurden über verschiedene Medien gebeten, wegen der Geruchs- und Rauchbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Für die Dauer der Löscharbeiten, die aktuell (Stand 17.11.2020, 03.00 Uhr) noch andauern, musste die Schaffhauser Straße komplett gesperrt werden. Der Oberbürgermeister der Stadt Singen machte sich vor Ort ein Bild des Geschehens. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Millionen Euro. (AM).

