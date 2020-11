Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Landkreis Rottweil) Auf parkendes Auto gefahren (17.11.2020)

VillingendorfVillingendorf (ots)

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer auf einen in der Oberndorfer Straße am Fahrbahnrand abgestellten Daimler-Chrysler aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler auf den Gehweg geschoben. Der Fahrer blieb unverletzt. Da der Audi nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

