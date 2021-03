Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Autofahrerin übersieht Fußgängerin

Einen Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Dienstag in Giengen.

Ulm (ots)

Die 33-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr in der Berliner Straße. Sie bog mit ihrem Chevrolet in die Breslauer Straße ab. Zeitgleich überquerte eine 68-Jährige die Breslauer Straße. Im Einmündungsbereich stießen Autofahrerin und Fußgängerin zusammen. Die 68-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und kam mit schweren Verletzungen auf der Straße zum liegen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen Mann als Zeugen. Er war Ersthelfer am Unfallort und mit einem silbernen Auto unterwegs. Er wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/97520 zu melden.

+++++++ 0406308

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell