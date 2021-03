Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sonne scheint in Ampel

Am Dienstag erfasste ein Senior in Ulm mit dem Auto einen Fußgänger.

Der 73-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr in der Olgastraße Richtung Frauenstraße. Nach dem Bahnhof erfasste er mit seinem VW einen Fußgänger, der an einer Ampel die Straße überquerte. Dabei erlitt der 64-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Senior erkannte nach ersten Erkenntnissen der Polizei möglicherweise wegen der tief stehenden Sonne nicht die rote Ampel.

Hinweis der Polizei: Wenn die Sonne besonders tief steht, sieht dies zwar schön aus, spricht allerdings auch für ein höheres Unfallrisiko. Verkehrsschilder, vorausfahrende Fahrzeuge oder Anzeigen der Ampeln werden nicht mehr oder nur schlecht erkannt. Daher gilt: Bewegen Sie sich vorsichtiger und fahren Sie vorausschauend. Drosseln Sie Ihre Geschwindigkeit rechtzeitig, wenn Sie abbiegen wollen. Halten Sie Abstand zu den Vorausfahrenden. Halten Sie Ihre Windscheibe sauber, um die Sicht bei einer Blendung nicht noch mehr einzuschränken. Kontrollieren Sie die Wischblätter Ihres Scheibenwischers, falls Sie die Scheibe unerwartet sauber bekommen müssen. Seien Sie bei einer feuchten Straße darauf gefasst, dass die Sonne dadurch reflektiert werden und Sie blenden könnte.

