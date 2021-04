Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer (27) bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Stemwede, Rahden (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Rahden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Stemwede-Haldem. Der Mann war bei einem Abbiegemanöver an der Kreuzung Haldemer Straße/Stemwederberg-Straße/Schepshaker Straße mit einem Fahrzeug zusammengestoßen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der Rahdener mit seiner Yamaha auf der Stemwederberg-Straße unterwegs und beabsichtigte, gegen 6.30 Uhr nach links auf die Schepshaker Straße abzubiegen. Dabei übersah der Kradfahrer offenbar den ihm entgegenkommenden Fahrer eines Mercedes-Vito, hinter dessen Steuer ein 53-jähriger Stemweder saß. Der konnte trotz eines Bremsmanövers die Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer samt seiner Maschine rund 40 Meter weit geschleudert.

Nach einer Versorgung durch einen alarmierten Notarzt kam der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lübbecke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten aus dem Zweirad ausgelaufene Betriebsstoffe ab und sorgten für eine fachgerechte Entsorgung.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell