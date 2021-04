Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Krankentransportwagen und Traktor berühren sich im Begegnungsverkehr

Hüllhorst - Holsen (ots)

Auf der Holsener Straße bei Holsen berührten sich Mittwochvormittag im Begegnungsverkehr ein Krankentransportwagen und Traktor. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Wagens beschädigt.

Die Krankentransportwagenfahrerin befuhr mit einem weißen Mercedes Benz Sprinter gegen 11 Uhr die Holsener Straße in Richtung Schnathorst. Kurz vor der Einmündung zum Ostsieck kam ihr ein Treckergespann mit einem Gülleanhänger entgegen. Hierbei kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Traktorfahrer fuhr in Richtung Holsen weiter. Beim Trecker soll es sich um einen grünen Fendt mit einem silberfarbenen Gülleanhänger handeln.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Lübbecke unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell