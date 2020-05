Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gleise - Drogen - Haftbefehl - Bundespolizei wird gleich dreimal "überrascht"

Dortmund (ots)

Ein 39-jähriger Dortmunder und dazu drei "Überraschungen". Das alles stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei am frühen Samstagmorgen (2. Mai) an einer Bahnstrecke in Dortmund fest.

Gegen 1 Uhr bestreiften Bundespolizisten die Gleisanlagen im Bereich der Straße am Römermorgen in Dortmund. Dabei beobachteten sie den Dortmunder, wie er sich unmittelbar in den Gleisen aufhielt. Mutmaßlich hatte er seinen Weg durch die Bahnanlagen abgekürzt.

Um ihn über die Lebensgefahr aufzuklären, in die er sich begeben hatte, wurde der 39-Jährige angesprochen. Eine Überprüfung ergab, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Das Dortmunder Amtsgericht hatte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 360 Tagen verurteilt.

Während seiner Durchsuchung stellten die Bundespolizisten zudem Drogen bei ihm sicher. Neben Haschisch war der Mann auch im Besitz von Ecstasy.

Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes ein. Anschließend wurde er in die Dortmunder JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell