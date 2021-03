Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Außenspiegel beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Rahden (ots)

Nach der Beschädigung eines Außenspiegels an einem geparkten Pkw in Rahden am Sonntag, 28, März, sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall.

Ein Autofahrer hatte nach eigenem Bekunden seinen VW Golf gegen 12.30 Uhr in einer Parkbucht in der Steinstraße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Als der Mann nach einer halben Stunde wieder zu dem Wagen kam, lag die Verkleidung des linken Spiegels zerbrochen auf der Straße. Die hinzugerufenen Polizisten vermuten, dass ein Unbekannter im Vorbeifahren in Richtung der Feldstraße den Schaden verursachte. Hinweise erbitten die Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05741) 2770.

