Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei bittet um Hinweise zu Unfallfahrer

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn sucht nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße Mömmenweg in Paderborn-Sennelager weitere Zeugen, um den geflüchteten Fahrer des Unfallfahrzeugs ermitteln zu können. Der noch unbekannte Fahrer eines weißen Jeeps der Marke Land Rover war am Sonntag, 21. März, gegen 06.30 Uhr in Richtung Sennelagerstraße unterwegs. Als er an einen am dortigen rechten Rand abgestellten VW Golf vorbeifahren wollte, kollidierte er mit dem geparkten Auto. Der Golf wurde im hinteren Bereich erheblich beschädigt. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Nach Angaben des Halters des Land Rovers ist das Fahrzeug in der Unfallnacht möglicherweise von einer unbekannten nicht berechtigten Person geführt worden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben und an die Telefonnummer 05251-3060 Hinweise zum Unfallfahrer geben können.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell